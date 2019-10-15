Цементовоз смерти: в «Ниве» погибли двое мужчин и две женщины

Как мы уже рассказывали, утром во вторник, 15 октября, смертельная авария произошла на подъездной дороге между Мстихино и Киевской трассой.

По предварительным данным ГИБДД, ехавший со стороны центра цементовоз вылетел на встречную полосу и протаранил две легковушки: «Ниву» и «Ниссан». В «Ниве» погибли водитель и три пассажира.

В управлении МВД по Калужской области нам сообщили, что водителю цементовоза 27 лет. Он получил незначительные травмы. В «Ниве» погибли двое мужчин и две женщины.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Виновнику грозит до 7 лет колонии.

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