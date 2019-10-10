Стрельба в Калуге: опубликовано видео с улицы Плеханова

Калужская полиция в четверг, 10 октября, опубликовало видео с камер видеонаблюдения, на которое попал конфликт между прохожими на улице Плеханова. Как мы уже рассказывали, это произошло в прошлом декабре.

По версии следствия, двое парней – 19 и 23 лет – ночью распивали спиртное. Когда алкоголь закончился, они отправились искать деньги.

- Около двух часов ночи на улице Плеханова в Калуге молодые люди заметили одинокого прохожего, возвращавшегося домой, - рассказывают в управлении МВД. - Дождавшись, когда последний пройдет мимо, один из мужчин выстрелил ему вслед из пневматического пистолета. После этого, под угрозой применения насилия, напарники потребовали передать им ценное имущество.

Прохожий попытался уйти, но получил удар в спину. После этого избиение продолжилось, и у пострадавшего забрали рюкзак с вещами. Ущерб он оценил в 10 000 рублей.

Вскоре подозреваемых задержали. Во время следствия они находились под арестом.

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