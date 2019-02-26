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Стрельба на улице Плеханова: двое напали на прохожего

26.02.2019 11:24 8 3047 Дмитрий Ивьев
Стрельба на улице Плеханова: двое напали на прохожего

Разбойное нападение произошло на днях на улице Плеханова в Калуге. Об этой истории во вторник, 26 февраля, рассказали в калужском управлении МВД.

По версии следствия, двое приятелей, 23 и 19 лет, ночью распивали спиртное. Когда алкоголь закончился, они направились на его поиски. Денег при этом у них не было.

- Около двух часов ночи на улице Плеханова фигуранты подошли к одинокому прохожему, возвращавшемуся домой, и под угрозой применения насилия потребовали денежные средства, - говорят в полиции. - Получив отказ, подозреваемы стали избивать мужчину. В ходе драки один из подозреваемых выстрелил из пневматического пистолета в голову потерпевшему. Гражданин уже не смог оказывать сопротивление и нападавшие сняли с него рюкзак, в котором находились набор инструментов, электронная книга и жесткий диск общей стоимостью более 10 тысяч рублей. Завладев чужим имуществом, приятели скрылись в ближайших дворах.

Пострадавший позже смог составить словесный портрет, и предполагаемых виновников быстро нашли. По статье «Разбой» им грозит до 10 лет колонии.

Отметим, что после задержания подозреваемые сознались полицейским, что ранее из пневматического пистолета стреляли в сторону проезжавших мимо троллейбуса и легковушки.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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