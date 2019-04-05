Побег ребёнка из детского сада: виновных наказали выговорами

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Калуге 4-летний мальчик убежал из детского сада на улице Степана Разина. В пятницу, 5 апреля, городская прокуратура рассказала о результатах проверки, которая проводилась после этого случая.

- В настоящее время руководителем учреждения принят комплекс дополнительных мер к обеспечению безопасности детей, устранению и недопущению указанных нарушений законодательства, предупреждению возможных самовольных выходов воспитанников из дошкольного учреждения, - говорится в сообщении прокуратуры. - Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Напомним, нашли ребёнка на улице Хрустальной. Он прошёл около 2,5 километра.

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