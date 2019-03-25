В Калуге 4-летний мальчик сбежал из детского сада

В понедельник, 25 марта, в Калуге из детского сада сбежал 4-летний мальчик. Об этом рассказала его крёстная в соцсетях. В сообщении говорилось, что ребёнка ищут в районе площади Победы.
Как нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области, в полицию позвонили воспитатели детского сада и сообщили, что пропал ребёнок. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Вскоре им удалось обнаружить мальчика.
Сейчас он передан маме, с ней работают стражи порядка.
Причины случившегося выясняются.
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