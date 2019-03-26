Сбежавший из садика 4-летний мальчик прошёл около 2,5 километра

Как мы рассказывали, в Калуге 25 марта из детского садика на Степана Разина самовольно ушёл 4-летний мальчик. В пресс-службе УМВД по Калужской области рассказали, что нашли ребёнка на улице Хрустальной. Он прошёл около 2,5 километра.
- Мальчик почти час находился в МФЦ, - сообщает наш читатель MegaFon_40RUS. - Ребёнок ничего не говорил, только кричал и плакал.
В полиции по данному факту проводится проверка. Заинтересовалась детским садом и областная прокуратура. Она сообщила, что уже установила нарушения в деятельности сотрудников сада, они не обеспечивали должный присмотр за детьми.
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