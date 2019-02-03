Губернатор прокомментировал аварию, в которой погибли дети

Утром 3 февраля на дороге Калуга – Вязьма перевернулся автобус, который вёз в наш город на танцевальный конкурс детей из смоленского Ярцево. Погибли семь человек: трое детей и четверо взрослых. 24 человека попали в больницы.
Происшествие прокомментировал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. Текст опубликован на канале главы региона в Telegram:
- Выражаем глубокие соболезнования жителям Смоленской области в связи с гибелью людей в дорожно-транспортном происшествии.
Калужане разделяют горечь и боль от этой тяжелой, невосполнимой утраты. Власти Калужской области сделают все, чтобы помочь попавшим в беду людям. Сил, стойкости и терпения – семьям погибших и переживших трагедию, скорейшего выздоровления – всем пострадавшим.
Напомним, водитель автобуса задержан. У полиции вызвали подозрение документы о прохождении техосмотра.
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