Губернатор прокомментировал аварию, в которой погибли дети

Утром 3 февраля на дороге Калуга – Вязьма перевернулся автобус, который вёз в наш город на танцевальный конкурс детей из смоленского Ярцево. Погибли семь человек: трое детей и четверо взрослых. 24 человека попали в больницы.

Происшествие прокомментировал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. Текст опубликован на канале главы региона в Telegram:

- Выражаем глубокие соболезнования жителям Смоленской области в связи с гибелью людей в дорожно-транспортном происшествии.

Калужане разделяют горечь и боль от этой тяжелой, невосполнимой утраты. Власти Калужской области сделают все, чтобы помочь попавшим в беду людям. Сил, стойкости и терпения – семьям погибших и переживших трагедию, скорейшего выздоровления – всем пострадавшим.

Напомним, водитель автобуса задержан. У полиции вызвали подозрение документы о прохождении техосмотра.