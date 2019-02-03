Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Воскресенье, 03 февраля
$ 65.66 0.30
75.15 0.05
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Губернатор прокомментировал аварию, в которой погибли дети

03.02.2019 22:59 0 535 Дмитрий Ивьев
Губернатор прокомментировал аварию, в которой погибли дети

Утром 3 февраля на дороге Калуга – Вязьма перевернулся автобус, который вёз в наш город на танцевальный конкурс детей из смоленского Ярцево. Погибли семь человек: трое детей и четверо взрослых. 24 человека попали в больницы.

Происшествие прокомментировал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. Текст опубликован на канале главы региона в Telegram:

- Выражаем глубокие соболезнования жителям Смоленской области в связи с гибелью людей в дорожно-транспортном происшествии. 

Калужане разделяют горечь и боль от этой тяжелой, невосполнимой утраты. Власти Калужской области сделают все, чтобы помочь попавшим в беду людям. Сил, стойкости и терпения – семьям погибших и переживших трагедию, скорейшего выздоровления – всем пострадавшим.

Напомним, водитель автобуса задержан. У полиции вызвали подозрение документы о прохождении техосмотра.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие дети
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Задержан владелец автобуса, в котором погибли три девочки и четыре женщины 03.02.2019 23:13

Смертельная авария с автобусом: документы о техосмотре вызвали подозрение 03.02.2019 22:44

В полиции рассказали о водителе автобуса, в котором погибли семь человек 03.02.2019 22:33

Женщину сбили на Грабцевском шоссе 01.02.2019 10:13

Мужчину сбили на улице Степана Разина 31.01.2019 09:41

Народные новости
3345 8
Boris14
2206 4
MaxKing
2723 9
Nika2015

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе

24 янв 2019 16:40
Новости компаний

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

Глянцевая бумага А4 формата для струйных принтеров

«Ростелеком» провел новый этап испытаний отечественных решений по квантовой защите передачи данных

Как оформить узкую и длинную кухню?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.