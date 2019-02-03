В полиции рассказали о водителе автобуса, в котором погибли семь человек

Как мы уже рассказывали, утром 3 февраля на дороге Калуга – Вязьма у поворота на деревню Извеково Бабынинского района произошла страшная авария. Примерно в 9:15 автобус MAN, принадлежит индивидуальному предпринимателю, и следовавший из смоленского города Ярцево в Калугу, съехал в кювет и перевернулся.
В салоне находилось 47 пассажиров, 31 из них – дети. Семь человек погибли. Изначально сообщалось, что среди них четверо детей, однако позже информацию уточнили: погибли четверо взрослых и трое детей. Ещё 24 человека попали в больницы.
- В настоящее время из лечебных учреждений родители уже забирают детей, которым была оказана квалифицированная медицинская помощь, - сообщили вечером 3 февраля в областном управлении МВД.
Известно, что дети ехали в Калугу на танцевальный конкурс.
Водитель родом из Смоленской области, рассказали в УМВД по Калужской области. Мужчине 46 лет. Он был трезв. Полиция сообщает также, что были взяты необходимые анализы на наличие в крови водителя наркотических и психотропных веществ, которые направлены на исследование.
Согласно базе данных МВД, в 2018 году за нарушения ПДД водитель автобуса 2 раза привлекался к административной ответственности.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Он задержан.
По предварительным данным, осуществлялась разовая перевозка, однако организаторы перевозки уведомления в подразделения Госавтоинспекции не направляли. Большинство пассажиров были пристегнуты ремнями безопасности.
Также в отношении руководителя организации, которой принадлежит автобус, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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