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Число жертв аварии с автобусом выросло - погибли 7 человек, из них 4 - дети

03.02.2019 15:10 19 35471 Елена Французова
Число жертв аварии с автобусом выросло - погибли 7 человек, из них 4 - дети

Как мы рассказывали, в воскресенье, 3 февраля, около 9:23 на 129 км. автодороги Калуга-Вязьма, произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из города Ярцево Смоленской области в Калугу В автобусе находилось 47 человек, из которых 16 взрослых и 31 школьник. 

Как сообщает МЧС России по Калужской области, спасательная операция была завершена около 12:30. 

На данный момент известно о семерых погибших, из них четверо – дети, ещё 24 человека получили ранения различной степени тяжести. 

Очевидцы пишут, что дорога была как каток, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. 

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. 

На базе Главного управления МЧС России по Смоленской области развернут телефон горячей линии для родственников пострадавших:

  • 8-4812-62-44-44

Водитель автобуса задержан.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: авария ДТП
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