Автобус опрокинулся под Калугой: 20 детей пострадали, возможно двое человек мертвы

В воскресенье утром, 3 февраля, около 9:00 недалеко от села Извеково в Бабынинском районе в кювет улетел автобус МАН. В нем находилось 48 пассажиров, из которых 33 ребенка. Их везли в Калугу для участия в творческом конкурсе.
По предварительной информации пострадали 20 детей. Сообщалось также и о двух погибших - мужчине и женщине - однако с полной уверенностью об этом говорить еще рано. На момент поступления этой информации работы по извлечению людей еще продолжались, и они могли быть живы, но без сознания.
По поступлении более точных данных, мы опубликуем их на нашем сайте.
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