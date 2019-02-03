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Автобус опрокинулся под Калугой: 20 детей пострадали, возможно двое человек мертвы

03.02.2019 11:57 2 14152 Сергей ПЕТРОВ, фото: скриншот с видео группы ВК Mash
Автобус опрокинулся под Калугой: 20 детей пострадали, возможно двое человек мертвы

В воскресенье утром, 3 февраля, около 9:00 недалеко от села Извеково в Бабынинском районе в кювет улетел автобус МАН. В нем находилось 48 пассажиров, из которых 33 ребенка. Их везли в Калугу для участия в творческом конкурсе.

По предварительной информации пострадали 20 детей. Сообщалось также и о двух погибших - мужчине и женщине - однако с полной уверенностью об этом говорить еще рано. На момент поступления этой информации работы по извлечению людей еще продолжались, и они могли быть живы, но без сознания.

По поступлении более точных данных, мы опубликуем их на нашем сайте.

Продолжение здесь: Авария с автобусом: 4 погибли, 22 ранены


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото: скриншот с видео группы ВК Mash
Тэги: происшествие
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