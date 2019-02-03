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Авария с автобусом: 4 человека погибли, 22 – ранены

03.02.2019 12:47 4 27600 Фото ГУ МЧС по Калужской области и Алексея Фетисова
Авария с автобусом: 4 человека погибли, 22 – ранены

Как мы уже писали, в воскресенье, 3 февраля, около 9:23 на 129 км. автодороги Калуга-Вязьма, произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из города Ярцево Смоленской области в Калугу. 

По последним данным в автобусе находилось 47 человек, из которых 16 взрослых и 31 школьник. Как сообщает областная прокуратура, 22 человека пострадали, 4 - погибли. Среди погибших - один ребенок.

В ГУ МЧС России по Калужской области сказали, что устанавливаются личности пострадавших. Раненных доставляют в областную больницу в Анненки и ЦРБ Юхновского района. 

Как пишут очевидцы в соцсетях, дорога была как каток, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. 

На месте работает оперативный штаб. 

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело -оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело будет расследовать не калужский СК, а центральный аппарат.


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Фото ГУ МЧС по Калужской области и Алексея Фетисова
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