Смертельная авария с автобусом: документы о техосмотре вызвали подозрение

Как мы уже рассказывали, утром 3 февраля на дороге Калуга – Вязьма у поворота на деревню Извеково Бабынинского района перевернулся автобус MAN, перевозивший детей из танцевального коллектива. Погибли трое детей и четверо взрослых. Ещё 24 человека попали в больницы.
В УМВД по Калужской области вечером 3 февраля рассказали, что документы о прохождении техосмотра автобусом датированы декабрем 2018 года.
- Вместе с тем, юридическое состояние данных документов вызывает сомнение в подлинности, - подчёркивают в полиции. - В связи с чем будет проведена их экспертиза.
В отношении 46-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Он задержан.
Также в отношении руководителя организации, которой принадлежит автобус, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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