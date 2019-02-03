Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Воскресенье, 03 февраля
$ 65.66 0.30
75.15 0.05
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Смертельная авария с автобусом: документы о техосмотре вызвали подозрение

03.02.2019 22:44 0 514 Дмитрий Ивьев, Фото: УМВД по Калужской области.
Смертельная авария с автобусом: документы о техосмотре вызвали подозрение

Как мы уже рассказывали, утром 3 февраля на дороге Калуга – Вязьма у поворота на деревню Извеково Бабынинского района перевернулся автобус MAN, перевозивший детей из танцевального коллектива. Погибли трое детей и четверо взрослых. Ещё 24 человека попали в больницы.

В УМВД по Калужской области вечером 3 февраля рассказали, что документы о прохождении техосмотра автобусом датированы декабрем 2018 года. 

- Вместе с тем, юридическое состояние данных документов вызывает сомнение в подлинности, - подчёркивают в полиции. - В связи с чем будет проведена их экспертиза.

В отношении 46-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Он задержан.

Также в отношении руководителя организации, которой принадлежит автобус, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УМВД по Калужской области.
Тэги: происшествие дтп
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Задержан владелец автобуса, в котором погибли три девочки и четыре женщины 03.02.2019 23:13

Губернатор прокомментировал аварию, в которой погибли дети 03.02.2019 22:59

В полиции рассказали о водителе автобуса, в котором погибли семь человек 03.02.2019 22:33

Автобус опрокинулся под Калугой: 20 детей пострадали, возможно двое человек мертвы 03.02.2019 11:57

В Калуге мужчина пытался покончить с собой на Гагаринском мосту 01.02.2019 17:00

Народные новости
3345 8
Boris14
2206 4
MaxKing
2723 9
Nika2015

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе

24 янв 2019 16:40
Новости компаний

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

Глянцевая бумага А4 формата для струйных принтеров

«Ростелеком» провел новый этап испытаний отечественных решений по квантовой защите передачи данных

Как оформить узкую и длинную кухню?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.