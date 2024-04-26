Жителей Калуги напугала стрельба в городе

Наш читатель прислал видео, на котором слышны автоматные очереди в районе Губернского парка на Правом берегу.

Ситуацию прокомментировали в городской управе.

- Силовые структуры проводят учения, - пояснила заместитель заведующего отделом по организации защиты населения Наталия Егорова.