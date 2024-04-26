Дом сгорел ночью в Калужской области

Пожар начался около 3:00 в пятницу, 26 апреля, на улице Раздольной в деревне Пушкино Юхновского района.

Огонь практически полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание.

О причинах пожара пока не сообщается. Из людей никто не получил травм.