Калужский водитель автобуса обругал ребенка за покупку билета на одну остановку

Конфликт произошел в декабре на территории Перемышльского района.

Как рассказали в прокуратуре, 50-летний мужчина несколько раз оскорбил ребенка. Конфликт начался из-за того, что водитель должен был продать мальчику билет на одну остановку.

По административной статье мужчину оштрафовали на 4000 рублей за оскорбление.