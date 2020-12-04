В Калуге улицу Кирова украсили к праздникам новым звездным небом

На улице Кирова в Калуге появились новые украшения к праздникам. На бульваре между улицей Ленина и площадью Победы смонтировали звездное небо. И если в предыдущие годы лампочки на гирляндах были бело-синими, то сейчас они бело-золотые.

Напомним, в пятницу, 4 декабря, городской голова Калуги Дмитрий Денисов рассказал, что на подготовку Калуги к встрече нового 2021 года из бюджета потрачено около 69 миллионов рублей.

Полную афишу праздника «Новогодняя столица России-2021» мы публиковали здесь.

Ранее стало известно, что с 12 декабря по 9 января нельзя будет парковаться перед зданием областной администрации.

Какими светящимися фигурами украсили город, смотрите в нашем фоторепортаже.