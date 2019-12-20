Как и когда Дед Мороз проедет по Калуге

В субботу, 21 декабря, Дед Мороз приедет в Калугу. Главный новогодний волшебник проверит, всё ли готово к встрече Нового года: наряжены ли ёлки, украшены ли площади, сверкают ли гирлянды на улицах и в окнах домов.

В 11:00 сказочные автосани стартуют от площади Старый Торг, где наряжена главная городская ёлка.

Далее Дед Мороз поедет по городу, маршрут такой: площадь Старый Торг — Каменный мост — улица Гагарина — сквер Мира — улица Кирова — улица Рылеева (там сказочные герои осмотрят праздничные украшения в парке) — улица Кирова — улица Театральная (остановка у Калужского театра кукол) — улица Кирова — улица Ленина — улица Луначарского — переулок Григоров д.9.

В 12:00 Дед Мороз торжественно откроет двери своей Резиденции в Доме мастеров и будет ждать всех калужан. Время работы резиденции вы можете узнать из афиши на нашем сайте.