Улицу Театральную украсили оленями

Калугу продолжают украшать к Новому году. В ночь на пятницу, 6 декабря, на пешеходной части улицы Театральной установили конструкцию с ёлками и оленями.

Ранее, напомним, у кинотеатра «Центральный» появилась огромная подарочная коробка, а в скверопарке – домик. С помощью специального приложения на смартфонах там можно наблюдать дополненную реальность – танцующих снеговиков, пингвинов и т.п. Такое же дополнение есть и у оленей на Театральной.

Главную ёлку Калуги, напомним, начали собирать на площади Старый Торг.