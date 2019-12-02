На Кирова установили куб, а в скверопарке – домик

Калугу продолжают украшать к новогодним праздникам. В городе начали появляться обещанные ранее объекты с элементами дополненной реальности.

В парке на месте рынка появился домик.

А на улице Кирова у кинотеатра «Центральный» установили куб, напоминающий коробку с подарками. Сквозь него можно проходить.

Чтобы посмотреть на дополненную реальность, нужно скачать на смартфон специальное приложение и прийти в темное время суток. Днем, когда подсветка объектов выключена, дополненной реальности не увидишь.

Уважаемые читатели, а вам нравится, как украшают Калугу в этом году? Пишите в комментариях!