На Кирова установили куб, а в скверопарке – домик

Калугу продолжают украшать к новогодним праздникам. В городе начали появляться обещанные ранее объекты с элементами дополненной реальности.
В парке на месте рынка появился домик.
А на улице Кирова у кинотеатра «Центральный» установили куб, напоминающий коробку с подарками. Сквозь него можно проходить.
Чтобы посмотреть на дополненную реальность, нужно скачать на смартфон специальное приложение и прийти в темное время суток. Днем, когда подсветка объектов выключена, дополненной реальности не увидишь.
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