На этой неделе Калугу начали украшать к Новому году. Светящиеся консоли стали появляться на центральных улицах города. Преобразился и сквер Мира. Теперь каждый вечер калужане устраивают здесь фотосессии.

Напомним, на недавней пресс-конференции городской голова Калуги Дмитрий Разумовский обещал, что калужан ждёт приятный сюрприз.

- Задача была именно на световом оформлении. Город поменяется. Мы постарались учесть все замечания. Будет лучше, - сказал тогда Разумовский.

На новогоднее украшение областной столицы потратят почти 20 миллионов рублей. В частности, эти средства пойдут на создание объемных арт-объектов с элементами дополненной реальности. Оказаться «в ином пространстве» можно будет с помощью смартфона или планшета, считав QR-код и наведя камеру на арт-объект.