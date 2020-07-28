Калужский министр рассказал, что делать для возвращения ребёнка в детский сад

Как мы уже рассказывали, в Калужской области с 28 июля начался третий этап снятия ограничений.

Разрешено открыть всё, кроме детских оздоровительных лагерей. С 28 июля начали возобновлять работу в полноценном режиме и детские сады.

Однако некоторые калужане сообщают, что не все садики готовы сразу же принять детей.

– А почему тогда детский сад № 67 «Поляночка» работает только в дежурном режиме? – написал в «ВКонтакте» Николай Травкин.

– Сады работают в том же режиме дежурных групп. Сегодня воспитатели оповестили родителей, – подтверждает Марина Баглаева.

Ситуацию прокомментировал министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ.

- Переход на приём детей в полном масштабе будет проходить постепенно и завершится к началу нового учебного года, - рассказал он 28 июля. - Уважаемые родители, для того, чтобы ребёнок вернулся в детский сад, вам необходимо будет связаться с администрацией детского сада, установить порядок возвращения, в обязательном порядке получить медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка и предупредить администрацию детского сада о том, что ребёнок приступает к обучению.

Как поясняют в министерстве, многие воспитатели сейчас в отпуске, поэтому сразу же принять детей смогут не все сады Калуги и области.

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