В помощь абитуриенту: студенты на удалёнке делятся секретами учёбы

В пятницу, 29 мая, в Калуге закончился учебный год в школах. Значит, скоро тысячи калужских школьников окажутся в шаге от студенческой жизни. Как это будет в мире, в котором все мы будем жить после пандемии? Они, по старинке, каждый день будут ходить университет или будут учиться, не выходя из дома, по принципу всем известной дистанционки? Ведь многие говорят, что в посткоронавирусном мире удалёнка станет гораздо более востребована, чем до пандемии.

Так или иначе, но сегодняшним абитуриентам будет нелишним заранее озаботиться тем, как организовать своё рабочее место.

А к кому лучше обратиться за советом по этой теме? Конечно, к нынешним студентам, которые уже имеют опыт обучения на удаленке. Их мы и попросили поделиться фотографиями своих рабочих мест и рассказать, какие вещи всегда должны быть у них под рукой в процессе дистанционной пробы гранита науки на зуб.

Ниже публикуем рассказы тех, кто поделился с нами тем, как они организовывают свою учебы дистанционно.

Татьяна МОРОЗОВА, студентка КГУ, заканчивает второй курс направления «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (русский и китайский)».

- Так как приходится много писать, тетради и ручки всегда находятся на расстоянии вытянутой руки. Помимо русского, я изучаю еще один язык, поэтому под моим рабочим столом, в тумбочке, обязательно лежат методички и словари, в основном, по китайскому языку. Я занимаюсь по ним не менее двух часов в день. Также под рукой всегда ноутбук и телефон для связи с преподавателями. Без них на дистанционном обучении ты как без рук.

Кроме того, Татьяна рассказала, о развившейся у нее за период удаленки, «чаезависимости».

- Во время выполнения домашнего задания я пила кофе, но с переходом на дистанционное обучение, перешла на чай. И теперь я пью его всегда. Как только показалось дно кружки – сразу же восполняю до краев. Вот так.

Ангелина ПРИВЕЗЕНЦЕВА, студентка направления «Техносферная безопасность», также поделилась с нами фотографией своей домашней парты:

- Если рассказывать о моем рабочем столе во время дистанционного обучения, то следует начать с моего ежедневника, в котором написан план выполнения домашних работ и мои планы на день. Я стараюсь расписывать все свои дела, чтобы мой день был более продуктивным. Ежедневник помогает мне не запутаться в имеющемся у меня объеме домашнего задания и не забыть выслать готовое задание в срок, - объяснила Ангелина. - От ежедневника переходим к рабочим тетрадям. На фото она одна, но на самом деле их гораздо больше, как и разнообразных черновиков, блокнотов и листов с выполненным заданием. Так же, как и ручек, карандашей, корректоров и прочей канцелярии. Естественно, без компьютера тоже никуда. Большинство своих заданий я делаю с его помощью.

Ангелина призналась, что ее обучение не проходит без чая в любимой кружке и бутылки воды. А самое интересное, что в учебном процессе ей составляет компанию любимое растение:

- Для поддержания хорошего настроения на моем столе стоит домашняя роза Эвелина. С ней иногда можно посоветоваться, но она, почему-то, никогда не отвечает, – шутит студентка.

Кто-то делит свое рабочее место с розой, а кто-то, как Мария БОЧКОВА, студентка первого курса направления «Технология и организация производства продуктов питания», со своей сестрой.

- На моем столе находится компьютер, который мне очень помогает в учебе. Также необходимые канцтовары и портрет моей любимой собаки. Он поднимает мне настроение, когда устаю после учебы. Помимо вышеперечисленного, на столе есть открытка и магнит из Санкт-Петербурга.

На вопрос, почему открытка с магнитом лежат на столе, Мария ответила, что они напоминают о цели, которые поставила перед собой.

- У меня есть цель - в ближайшее время еще раз посетить Санкт-Петербург, - говорит Мария. - И именно поэтому, смотря на эти предметы, я мысленно возвращаюсь туда и представляю, как гуляю по прекрасным улочкам этого города.

Также Мария поделилась забавной историей о появлении своей любимой собаки:

- Это лабрадор по имени Марго. Ей в июле исполнится 7 лет. Перед ее появлением в моей семье, у меня спросили, что я хочу на день рождения, и я ответила, что хочу собаку. Родители, видимо, решили прикольнуться и подарили мне собаку-робота. Рада ли была такому подарку? Относительно. Через полгода был день рождения папы, и уже в этот раз мы все-таки завели себе настоящую собаку. Сколько раз она безобразничала – не пересчитать. Но, как бы там ни было, мы любим ее. Нет, обожаем!

Из сказанного студентами можно сделать вывод: обучаться на расстоянии – сложно, но если создать вокруг своего рабочего места уютную обстановку, то учеба будет даваться гораздо легче.