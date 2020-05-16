Власти передумали: автошколам не разрешили полноценно работать с 18 мая

На этой неделе правительство Калужской области рассказывало, что с 18 мая в нашем регионе смогут возобновить деятельность в обычном режиме ИП и организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам и программам профессионального обучения. В эту категорию, в частности, попадают автошколы.

Однако вечером в пятницу, 15 мая, появилась новая информация от регионального министерства образования и науки.

- В связи с продолжающимся неблагоприятным развитием эпидемиологической обстановки в Калужской области, связанной с распространением коронавирусной инфекции, ранее объявленное возобновление реализации образовательных программ в традиционной форме с 18 мая не представляется возможным, - заявили там. - Обучение может быть продолжено в дистанционном режиме. О возобновлении работы в традиционной форме вы будете проинформированы дополнительно.

В министерстве уточнили, что возобновление деятельности не согласовал Роспотребнадзор.

На данный момент в Калужской области зафиксировано 2312 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 438 человек, умерли 19. В последнюю неделю каждый день добавляется около ста пациентов.

Тем временем

В Калужской области рассказали, что откроется на первом этапе снятия ограничений. Подробности.

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