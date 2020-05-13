Как пройдут последние звонки и выпускные в калужских школах

Как мы уже рассказывали, в Калужской области приняли решение досрочно завершить учебный год в школах. Младшие классы закончат учиться 15 мая, средние – 22 мая. И лишь ученики 9-11 классов продолжат заниматься дистанционно до 29 мая.

В среду, 13 мая, министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ рассказал, что последних звонков в их традиционном виде в нынешнем году не будет.

- В 9 и 11 классах последние звонки будут проведены в онлайн-режиме, - пояснил он. - Также, скорее всего, выпускные вечера не будут проведены в традиционной форме.

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