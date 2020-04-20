Калужским учителям выплатят премии за дистанционное обучение

В понедельник, 20 апреля, на заседании правительства глава Калужской области Владислав ШАПША предложил премировать учителей, которые работают дистанционно.

- В связи с тем, что действительно увеличилась нагрузка на учителей, более того, возникли дополнительные траты, которые они вынуждены нести, оплачивая, в частности, интернет, я предлагаю рассмотреть возможность компенсации учителям этих расходов, - сказал Шапша. - И в качестве поощрения направить имеющиеся средства из стимулирующего фонда на премии учителям с учётом той дополнительной нагрузки, которая у них возникла.

- Спасибо, я думаю, что это важное предложение, - отметил министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ. - Существенная мера, которая позволит поддержать учителей в этот сложный период. Мы это отработаем.

Напомним, что с 6 апреля все школы Калужской области перешли на дистанционное обучение. Учителя проводят видеоуроки и проверяют работы детей в электронном виде. А классные руководители ведут несколько чатов. В одном они общаются с детьми, в другом - с родителями.

Тем временем

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