Перенесены сроки проведения ЕГЭ

В школах Калужской области сдача ЕГЭ начнётся с 8 июня, а ОГЭ – с 9 июня. Это на две недели позже, чем планировалось изначально, сообщает в пятницу, 27 марта, РБК со ссылкой на Министерство просвещения России.

Напомним, экзамены должны были начаться 25 мая. Но ситуации поменялась из-за эпидемии коронавируса.

На прошлой неделе стало известно о переносе досрочного этапа ЕГЭ.

В Калуге, напомним, по-прежнему два случая заболевания. Один из мужчин уже выписался из больницы.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.