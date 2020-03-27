Перенесены сроки проведения ЕГЭ

В школах Калужской области сдача ЕГЭ начнётся с 8 июня, а ОГЭ – с 9 июня. Это на две недели позже, чем планировалось изначально, сообщает в пятницу, 27 марта, РБК со ссылкой на Министерство просвещения России.
Напомним, экзамены должны были начаться 25 мая. Но ситуации поменялась из-за эпидемии коронавируса.
На прошлой неделе стало известно о переносе досрочного этапа ЕГЭ.
В Калуге, напомним, по-прежнему два случая заболевания. Один из мужчин уже выписался из больницы.
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