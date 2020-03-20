Калужский драмтеатр сообщил об отмене спектаклей в начале апреля

Как мы уже рассказывали, из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Калуге отменили все массовые мероприятия. Областной драматический театр изначально сообщал об отмене всех спектаклей до 31 марта, однако в четверг появилась уточнённая информация. Ближайший показ состоится не раньше 6 апреля.

Билеты на отмененные мероприятия можно сдать в театре касса при наличии кассового чека, уточняют в драмтеатре. При покупке онлайн – на сайте продавца.

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