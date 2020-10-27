Калужский драмтеатр начал продажу билетов на ноябрьские спектакли

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, Калужский областной драматический театр объявил об открытии 244-го театрального сезона. Во вторник, 27 октября, стартовала продажа билетов на ноябрьские спектакли.

13, 14, 15 и 24 ноября зрители увидят долгожданную премьеру спектакля «Три мушкетера» по роману Александра Дюма. Автор инсценировки и режиссер-постановщик – Владимир Хрущев. На 13 и 14 ноября лучшие места уже проданы, а 15 и 24 ноября пока что есть шансы занять места в партере, амфитеатре и ложах бенуар.

18, 19 и 20 ноября – гастроли Владимирского академического театра драмы. Гости привезут спектакль «Доходное место» по пьесе Островского, мелодраму Володина «Пять вечеров» и искрометную итальянскую комедию «Моя профессия – сеньор из общества».

В ноябре на большой сцене калужане увидят также любимые спектакли прошлых сезонов, в том числе «Ханума», «Пигмалион», «Земля Эльзы», «На всякого мудреца довольно простоты», «Комедия богов».

Для любителей современной драматургии состоятся спектакли на малой сцене: «Весы» по Гришковцу, «Близкие друзья» по пьесе Водолазкина, «Летние осы кусают нас даже в ноябре» по пьесе Вырыпаева, а также «Двое на качелях» Гибсона.

Администрация театра предупреждает о необходимости использовать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в очереди. При входе зрителям измерят температуру. Тех, у кого она окажется выше 37, в театр не пустят.