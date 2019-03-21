Выставка «оскароносного» фотографа открылась в Калуге

В среду, 21 марта, в Доме музыки открылась выставка Алёны Кочетковой «Истоки».

Алёна - победитель международного конкурса фотожурналистики World Press Photo, который по значимости сравнивают с Оскаром.

На выставке представлены 55 работ, сделанные за последние 10 лет. Часть фото, напомним, ранее публиковалась на нашем сайте.

- Для меня фотография - это естественная часть жизни, универсальный язык, на котором я могу заявлять о проблемах, выражать свои чувства и ощущения, - говорит Алёна. - Главное, делать это искренне, не пытаясь приукрасить или очернить. Самое ценное в фотографии то, что каждый кадр - это открытие, ведь помимо задуманного автором, жизнь вносит нечто непредсказуемое и удивительное.

Большинство пришедших на открытие – профессиональные или начинающие фотографы. Они отмечали, что калужанка мастерски работает со светом, её фотография сочетает в себе одновременно художественность и репортажность.

- Здесь можно увидеть, как звучит художественная фотография, - говорили они. - Она всегда несёт в себе что-то необычное.

На выставке есть работы-воспоминания о беззаботном детстве в деревне, фотоистории о том, что такое творчество, о человеке и его месте в этом мире.

Выставка будет работать до 7 апреля. А 4 апреля в 18:30 пройдёт творческая встреча с Алёной Кочетковой.