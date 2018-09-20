Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 20 сентября
$ 67.75 0.44
79.17 0.18
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Фоторепортаж: один день из жизни простых русских крестьян Нефёдовых

20.09.2018 12:08 5 722

Мы возвращаемся к нашей уже успевшей подзабыться рубрике фотонастроение, в которой фотографы делятся своими работами, предоставляя на суд читателей серии снимков, объединённых одной темой.  В этот раз свое творчество представляет калужский фотохудожник Алёна Кочеткова. Подробнее о ней читайте на нашем сайте сегодня вечером в 21:30. А начнём знакомство с творчеством этого фотографа с цикла, который она назвала «Дом, в котором светло». Он посвящён простой русской семье Нефёдовых из калужской глубинки.

Для многих обитателей мегаполисов жить вдали от мегаполисов, выращивать овощи и фрукты, разводить птиц и животных – это одновременно и мечта и какой-то невообразимый подвиг. 

- Как жить, полагаясь на хозяйство, а не на зарплату? Как в деревне воспитать детей разносторонними личностями, а не дикарями? Можно ли на селе трудиться не только физически, но и интеллектуально? - Такие мысли останавливают многих. Семья Нефёдовых имеет свои ответы на эти вопросы и для них такая жизнь естественна, а труды и тяготы не мешают им радоваться ей.

 

Владимир Иванович - глава большой семьи и обладатель крепкого хозяйства живет в небольшой деревне в Калужской области. Он из тех простых русских людей, благодаря трудолюбию и упорству которых жизнь в деревнях не только не прекращается, но и расцветает. 

Супруги вместе уже 29 лет и хозяйство держали всегда: сначала у них было несколько свиней и птиц, но за годы, с приходом опыта, сама собой произошла специализация. Сейчас семья разводит в основном птиц - перепёлок, кур, уток, индеек - всего их в хозяйстве около 600. Кроме того есть несколько коз, кроликов и даже два улья пчёл. Владимир пробовал разводить пчёл по всем правилам, но, как он признаётся, «душа больше лежит к птицам».

День начинается рано, Владимир встает в 6 утра и выпускает кур, уток, индюков гулять во двор и насыпает им корм.

Куры весь день свободно гуляют во дворе.

- Доброе утро, мои курочки, - так Владимир приветствует птичек.

Жена Владимира Ивановича Надежда Васильевна.   Одной из причин, по которой Нефёдовы стали активно расширять своё хозяйство - это желание обеспечить своих детей и внуков натуральными домашними продуктами.

Надежда Васильевна кормит внучку завтраком - перепелиными яйцами и козьим молоком.

На столе каждый день есть перепелиные яйца.

Если Владимир Иванович больше занимается птицами, то работу по дому, в основном, выполняет Надежда Васильевна.

Надежда Васильевна, помимо работы по дому...

...заботится о козах, которые её очень любят.

У Нефёдовых есть огород, на котором они выращивают всё необходимое: огурцы, помидоры, картофель, свеклу и другие овощи. 

Подсобное хозяйство – это не всегда кустарное производство без использования техники, как принято считать. Раньше Владимир Иванович работал инженером в колхозе и сейчас его навыки и изобретательские способности помогают в создании устройств и приспособлений, которые облегчают труд семьи.

Каждая из множества разнообразных деталей, запчастей и предметов, которых немало на участке, обязательно пойдёт в дело – хозяин постоянно думает, что ещё можно улучшить.

Владимир Иванович на своем участке.

Содержать такое хозяйство - это большой труд без выходных, но Нефёдовы воспринимают его не как тягость, а как любимое дело. Для них это естественный и гармоничный ход жизни. Возраст даёт о себе знать, но выручают дети. И если для детей, выросших в городе, это было бы повинностью, то для отпрысков Владимира и Надежды это также естественно, как и для них самих.

Братья помогают отцу освобождать место для расширения сарая.

Владимир Иванович с младшим сыном Сашей. Он  очень любит своих детей и умеет находить с ними общий язык. "Эх, Санёк, Санёк" - часто с любовью приговаривает он. 

В гости к Нефёдовым приехала старшая дочь с детьми и большая семья собирается за столом.

Владимир Иванович с внучкой.

После обеда старшая дочь работает за компьютером, дети играют.

Надежда Васильевна гуляет с внучкой после обеда.

Владимир Иванович с гусём.

В загоне для индюков.

Детей Владимир приучает к труду с детства и уже сейчас они умеют многое из того, что городского подростка поставило бы в тупик. Они одновременно  практичны и не боятся работы, но умеют и веселиться.

Владимир со старшим сыном начинают забой птиц. 

Одно из простых, но удобных в использовании приспособлений, придуманных Владимиром Ивановичем для того, чтобы перемещать тяжелую тушу индюка в котел с кипящей водой.

Владимир Иванович опаливает тушки уток.

Утки в саду Нефёдовых.

Младший сын Саша, когда вырастет, планирует остаться в родной деревне, построить дом рядом с родительским и завести хозяйство.

Старший сын Дима хочет пойти учиться на столяра: «Потому что столяр и плотником может быть, а наоборот - нет». Пока он учится в школе и увлекается игрой на гитаре.

Разбитая после поездки на велосипеде коленка, песни под гитару – вот она, молодость.

Жизнь детей Нефёдовых не ограничена: они успевают и учиться, и помогать родителям с хозяйством, и отдыхать. Братья проводят вечер, играя в игры.

Младшая дочь Валя работает в МФЦ и планирует продолжить обучение по педагогическому профилю в магистратуре университета. Старшие дочери Нефёдовых уже живут отдельно, но периодически навешают родителей.

Валя готовится к рабочему дню. 

Казалось бы, такое большое хозяйство должно отнимать все силы, однако у Владимира Ивановича и Надежды Васильевны их хватает и на него, и на всю большую семью. У них пять детей и две внучки. Глядя на теплые взаимоотношения в этой семье, невозможно догадаться, что трое из пяти детей - приёмные. На мои слова о том, что им повезло с родителями, Владимир Иванович возразил: "Это нам с ними повезло!"

Возможно, секрет Нефёдовых в огромном количестве любви, которая исходит от них и помогает жить в согласии, переносить любые тяготы и радоваться каждому дню. 

Алёна КОЧЕТКОВА, фото автора.

Уважаемые читатели! Увлекаетесь фотографированием? Имеете в своей коллекции интересные фотоистории? Прислыайте их нам для публикации в рубрике "Фотонастроение". Гонорар гарантируем!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество крестьяне фоторепортаж фотонастроение
Еще новости из рубрики «Общество»

Людям предпенсионного возраста сохранят льготы, а машины такси сменят цвет 20.09.2018 09:13

«Учиться было некогда - начались бомбежки»: 75-летию освобождения региона от фашистов посвящается 19.09.2018 21:30

30 миллионов потратят на сеть мостов и переправ в Тарусе 19.09.2018 16:37

Грипп: приёмы самообороны 19.09.2018 14:25

Главное за неделю: поворот к Китаю передом, рейтинг вакансий и уровень развития 18.09.2018 21:30


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 21 сентября, 11:00
Фестиваль «Открываем книгу – Открываем мир»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 23 сентября, 17:00
В ритмах лета
Центральный парк культуры и отдыха
сб 06 октября, 10:00
Выставка ярмарка хэндмейда "Театр вещей"
Дом музыки
сб 06 октября, 11:00
XXXII Цветаевский праздник
Таруса

Для детей

сб 22 сентября, 17:00
Детские праздники в "Совёнке"
Дело в Соусе, кафе
сб 22 сентября, 17:00
Цирк Гранд
Линия, гипермаркет
пн 24 сентября, 15:00
Занятия брейк-дансом
Дворец Пионеров
ср 26 сентября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория

Концерты

пт 21 сентября, 19:00
«Пятое время года... Любовь». Ольга Кабо и Нина Шацкая
Филармония
сб 22 сентября, 19:00
Концертная программа «Я люблю тебя до слёз»
Филармония
пт 21 сентября, 19:00
Константин Волостнов. Органный концерт
Дом музыки
пт 21 сентября, 20:00
Лучший Самый День
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Гоголь. Страшная месть
Хищник
Проклятие монахини
Счастья! Здоровья!
Новости компаний

«Ростелеком» «раздал» электронные учебники калужским школьникам

«Ростелеком» предложил сэкономить на мобильной связи

Компании «Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем, которого хватит на всё

«Ростелеком» предложил калужанам смотреть кино без рекламы

Опросы
Краеведы вновь попросили вернуть Калуге Московские ворота. Уважаемые читатели, а вы за или против восстановления Московских ворот? 
 
Да, за счет бюджета
 140
Да, только за счет спонсоров
 204
Нет, у города есть более насущные проблемы
 411
Всего проголосовало: 755
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Комплект для усиления сотовой связи в частном доме

Практические советы по выбору детского матраса

Лечение саркомы Юинга в Израиле

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.