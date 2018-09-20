Фоторепортаж: один день из жизни простых русских крестьян Нефёдовых

Мы возвращаемся к нашей уже успевшей подзабыться рубрике фотонастроение, в которой фотографы делятся своими работами, предоставляя на суд читателей серии снимков, объединённых одной темой. В этот раз свое творчество представляет калужский фотохудожник Алёна Кочеткова. Подробнее о ней читайте на нашем сайте сегодня вечером в 21:30. А начнём знакомство с творчеством этого фотографа с цикла, который она назвала «Дом, в котором светло». Он посвящён простой русской семье Нефёдовых из калужской глубинки.
Для многих обитателей мегаполисов жить вдали от мегаполисов, выращивать овощи и фрукты, разводить птиц и животных – это одновременно и мечта и какой-то невообразимый подвиг.
- Как жить, полагаясь на хозяйство, а не на зарплату? Как в деревне воспитать детей разносторонними личностями, а не дикарями? Можно ли на селе трудиться не только физически, но и интеллектуально? - Такие мысли останавливают многих. Семья Нефёдовых имеет свои ответы на эти вопросы и для них такая жизнь естественна, а труды и тяготы не мешают им радоваться ей.
Владимир Иванович - глава большой семьи и обладатель крепкого хозяйства живет в небольшой деревне в Калужской области. Он из тех простых русских людей, благодаря трудолюбию и упорству которых жизнь в деревнях не только не прекращается, но и расцветает.
Супруги вместе уже 29 лет и хозяйство держали всегда: сначала у них было несколько свиней и птиц, но за годы, с приходом опыта, сама собой произошла специализация. Сейчас семья разводит в основном птиц - перепёлок, кур, уток, индеек - всего их в хозяйстве около 600. Кроме того есть несколько коз, кроликов и даже два улья пчёл. Владимир пробовал разводить пчёл по всем правилам, но, как он признаётся, «душа больше лежит к птицам».
День начинается рано, Владимир встает в 6 утра и выпускает кур, уток, индюков гулять во двор и насыпает им корм.
Куры весь день свободно гуляют во дворе.
- Доброе утро, мои курочки, - так Владимир приветствует птичек.
Жена Владимира Ивановича Надежда Васильевна. Одной из причин, по которой Нефёдовы стали активно расширять своё хозяйство - это желание обеспечить своих детей и внуков натуральными домашними продуктами.
Надежда Васильевна кормит внучку завтраком - перепелиными яйцами и козьим молоком.
На столе каждый день есть перепелиные яйца.
Если Владимир Иванович больше занимается птицами, то работу по дому, в основном, выполняет Надежда Васильевна.
Надежда Васильевна, помимо работы по дому...
...заботится о козах, которые её очень любят.
У Нефёдовых есть огород, на котором они выращивают всё необходимое: огурцы, помидоры, картофель, свеклу и другие овощи.
Подсобное хозяйство – это не всегда кустарное производство без использования техники, как принято считать. Раньше Владимир Иванович работал инженером в колхозе и сейчас его навыки и изобретательские способности помогают в создании устройств и приспособлений, которые облегчают труд семьи.
Каждая из множества разнообразных деталей, запчастей и предметов, которых немало на участке, обязательно пойдёт в дело – хозяин постоянно думает, что ещё можно улучшить.
Владимир Иванович на своем участке.
Содержать такое хозяйство - это большой труд без выходных, но Нефёдовы воспринимают его не как тягость, а как любимое дело. Для них это естественный и гармоничный ход жизни. Возраст даёт о себе знать, но выручают дети. И если для детей, выросших в городе, это было бы повинностью, то для отпрысков Владимира и Надежды это также естественно, как и для них самих.
Братья помогают отцу освобождать место для расширения сарая.
Владимир Иванович с младшим сыном Сашей. Он очень любит своих детей и умеет находить с ними общий язык. "Эх, Санёк, Санёк" - часто с любовью приговаривает он.
В гости к Нефёдовым приехала старшая дочь с детьми и большая семья собирается за столом.
Владимир Иванович с внучкой.
После обеда старшая дочь работает за компьютером, дети играют.
Надежда Васильевна гуляет с внучкой после обеда.
Владимир Иванович с гусём.
В загоне для индюков.
Детей Владимир приучает к труду с детства и уже сейчас они умеют многое из того, что городского подростка поставило бы в тупик. Они одновременно практичны и не боятся работы, но умеют и веселиться.
Владимир со старшим сыном начинают забой птиц.
Одно из простых, но удобных в использовании приспособлений, придуманных Владимиром Ивановичем для того, чтобы перемещать тяжелую тушу индюка в котел с кипящей водой.
Владимир Иванович опаливает тушки уток.
Утки в саду Нефёдовых.
Младший сын Саша, когда вырастет, планирует остаться в родной деревне, построить дом рядом с родительским и завести хозяйство.
Старший сын Дима хочет пойти учиться на столяра: «Потому что столяр и плотником может быть, а наоборот - нет». Пока он учится в школе и увлекается игрой на гитаре.
Разбитая после поездки на велосипеде коленка, песни под гитару – вот она, молодость.
Жизнь детей Нефёдовых не ограничена: они успевают и учиться, и помогать родителям с хозяйством, и отдыхать. Братья проводят вечер, играя в игры.
Младшая дочь Валя работает в МФЦ и планирует продолжить обучение по педагогическому профилю в магистратуре университета. Старшие дочери Нефёдовых уже живут отдельно, но периодически навешают родителей.
Валя готовится к рабочему дню.
Казалось бы, такое большое хозяйство должно отнимать все силы, однако у Владимира Ивановича и Надежды Васильевны их хватает и на него, и на всю большую семью. У них пять детей и две внучки. Глядя на теплые взаимоотношения в этой семье, невозможно догадаться, что трое из пяти детей - приёмные. На мои слова о том, что им повезло с родителями, Владимир Иванович возразил: "Это нам с ними повезло!"
Возможно, секрет Нефёдовых в огромном количестве любви, которая исходит от них и помогает жить в согласии, переносить любые тяготы и радоваться каждому дню.
Алёна КОЧЕТКОВА, фото автора.
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