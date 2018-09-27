Фоторепортаж: как живут простые люди в провинции

27.09.2018 10:48 2894

Продолжаем публиковать работы фотографов в рамках нашей рубрики «Фотонастроение».

«Родные края» – это фотопроект калужанки Алёны КОЧЕТКОВОЙ о жизни в небольших городах и деревнях Калужской области. Это рассказ о простых людях, живущих в центральной России, о быте и укладе деревенской жизни в наше время.

- В этих фотографиях мои ощущения и образы тех мест, с которыми у меня нет физических родственных связей: я родилась и выросла в городе и никогда не жила в деревне. Но когда я приезжаю в глубинку, я чувствую культурную и духовную общность с людьми. Родные края – это те места, где я чувствую себя легко и свободно, а все окружающее меня – от заброшенных избушек до просторных полей мне близко и понятно и дает ощущение, что я дома.

Чтобы понять, чем живут люди вокруг, нужно быть с ними в самые прозаические моменты их жизни и попытаться принять их такими, какие они есть.

Самое первое ощущение о населённом пункте формируют дома. В отличие от типовых панельных домов, которые составляют значительную, а иногда и основную, часть города, деревенские дома интересны каждый по-своему. Трещины и пятна от облупившейся краски – как морщины у людей. А резные наличники и перила, как кружевные воротники или платья из бабушкиного шкафа. Не стоит относиться к старым деревянным избам предвзято, в некоторых случаях они служили кровом для нескольких поколений, а что касается внешнего вида, то и пожилой человек выглядит не как подросток, и в этом нет ничего постыдного.

Дому этой женщины уже более ста лет. Когда-то в нем бурлила жизнь, теперь хозяйка живет одна и ей уже трудно поддерживать порядок в доме, а по некоторым, давно нежилым, комнатам свободно разгуливают куры.

Однако в обстановке дома есть какой-то свой порядок, который на первый взгляд кажется хаосом. Хозяйка очень тепло и внимательно относится к своим козам (а их у нее 23!), и большая часть посуды на ее кухне занята для приготовления пищи питомцам.

Когда подходит время дойки, козы сами заходят в специально отведенное место для дойки и забираются на стол, подавая таким образом сигнал хозяйке. Несмотря на такие вольности, всё что, касается обработки молока, хозяйка делает очень аккуратно, не давая попасть в драгоценный продукт и мельчайшей соринке. Значительную часть молока и творога женщина относит в церковь для нуждающихся.

В течение 30 лет эта женщина была директором местной школы. В последние годы она стала глубоко верующим человеком.

Баба Нюра с котом на крыльце своего дома в деревне Авдеевка. Баба Нюра – единственный постоянный житель этой небольшой деревни. Она живет одна с семью кошками и собакой. Уезжать она не хочет, хотя дети постоянно уговаривают её переехать в город. На все уговоры она лишь отмахивается: «Ну куда я поеду? Всю жизнь прожила здесь - здесь и останусь!».

Баба Нюра часто вспоминает былые времена в своей родной деревне, как люди работали в колхозе, как все вместе выходили на сенокос. Теперь от той жизни остались лишь воспоминания.

Такую картину можно встретить почти в каждой деревне - участок настолько зарос бурьяном, что определить, где стоял дом практически невозможно. О том, что здесь кто-то жил и хозяйствовал напоминает лишь старый амбар и покосившийся забор. И такие «памятники» встречаются часто.

Многим из старожилов есть что вспомнить и рассказать, но, к сожалению, их не всегда готовы выслушать.

От этой женщины я услышала историю ее жизни – о том, как во время войны за хорошую учебу ее взяли работать бухгалтером, хотя она еще не закончила школу, о том, что ее отец погиб на войне, а ей пришлось много работать и она так и не получила полного образования. Ей очень хотелось поделиться своими воспоминаниями и, как только она заканчивала свой рассказ, тут же начинала его заново.

У этой жительницы другой почти заброшенной деревни под Жиздрой не осталось родственников. «Эх, вот если бы у меня кто-то был, мы бы вместе привели дом в порядок» - вздыхала во время беседы она.

Несмотря на то, что многие в старости остаются одни, люди продолжают в меру своих сил поддерживать свой дом и работать на своей земле.

Мужчина расчищает землю перед домом. Часть земли покрыта асфальтом, который он собирается снять и посадить огород.

С этим мужчиной я встретилась возле колодца, он набирал воду. Мы с ним практически не разговаривали, у нас установился некий бессловесный контакт. Через некоторое время вышла его жена и, видимо, недовольная тем, что её супруг долго несёт воду, начала на нас ругаться. Сначала она пыталась прогнать меня, но когда поняла, что это бесполезно, переключилась на мужа. Он ничего ей не ответил и продолжил набирать воду.

Однако деревня – это не только бабушки и дедушки, в них живут и дети и молодежь. Просто темп жизни более размеренный.

Моё знакомство с этой семьей началось с разговора с маленькой Викой. Она собирала смородину возле дома, поздоровалась со мной, у нас завязался разговор. Потом пригласила меня в дом и представила свой маме: «Мама, это моя подружка!» Меня очень удивила реакция на камеру (а точнее ее отсутствие) – никто даже не спросил, зачем я снимаю. Все было очень спокойно - Викина мама совершенно естественно продолжила готовить обед, и после также естественно усадила меня за стол вместе с остальными.

Семья в доме готовится к обеду.

Такое гостеприимство я встречала не раз – люди в глубинке более открыты и пригласить в дом человека, с которым только что познакомились, для многих вполне естественно.

Часто основным средством передвижения в деревне является велосипед, поэтому он имеется практически у каждого жителя. Мне тоже дали велосипед чтобы доехать до дома, но так как ездить на нем я толком так и не научилась, моим провожатым приходилось периодически останавливаться и ждать меня, плетущуюся в хвосте.

Старожилы рассказывают, что когда-то здесь бурлила жизнь, кипела работа. Сейчас от былых времен остались лишь воспоминания. Заходишь в один дом, другой - люди разные, а живут очень похоже. Никто никуда не спешит, жизнь идет своим чередом уже многие годы подряд – так было и 5 лет назад, и 10, и больше. Жизнь настолько размерена, что, кажется, время замедлилось. Здесь чувствуется умиротворение и близость к природе.

Пожилая женщина по пути на чай к своей подруге.

С наступлением сумерек становится совершенно тихо и безлюдно. Только свет в окошках напоминает о том, что здесь живут люди. Темнота обступает со всех сторон – здесь, в отличие от крупного города, она полноправная хозяйка.



Иногда на улице можно встретить гусей, гуляющих без присмотра.

У всего этого есть своя, пусть и неброская, красота, а в людях чувствуется постоянство и надежность, и именно эта естественность и простота вызывает желание сюда возвращаться.

Алёна КОЧЕТКОВА, фото автора.

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