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Калуга – Марс, «Москва – Кассиопея»

25.10.2018 21:30 0 359 Даниил Марченко
Калуга – Марс, «Москва – Кассиопея»

Легендарному советскому сай-фай для детей и юношества, частично снимавшемуся в нашем городе, исполняется 45 лет.

Отечественный блокбастер

В 1973 году режиссёр с голливудским именем Ричард и вполне советской фамилией Викторов завершил съёмки фильма «Москва – Кассиопея». Старшему поколению не нужно напоминать сюжет, но для молодых читателей в двух словах изложим канву.

Земляне получают сигнал из космоса. Его отправили жители планеты из системы звезды Шедар (Альфа созвездия Кассиопеи). Гениальный изобретатель, калужский пионер Витя Середа, придумал, как звездолёт с Земли сможет достичь исходной точки сигнала. Проблема лишь в том, что полёт займёт не одно десятилетие по бортовому времени, поэтому отправиться в это путешествие смогут лишь подростки. И всё бы ничего, но на борту происходит ЧП, корабль достигает цели на 27 лет раньше, и действовать приходится так и не повзрослевшим школьникам. Тем временем учёные с Земли расшифровали сигнал: на одной из планет системы произошла катастрофа, и теперь только советские пионеры смогут помочь высокоразвитой, но ставшей беззащитной инопланетной цивилизации.

По масштабам проекта это был «наш ответ Стэнли Кубрику» — материала набралось столько, что пришлось монтировать сразу 2 полнометражные картины. Второй частью стали «Отроки во Вселенной».

В успех кино о бороздящих космические просторы детях не очень-то верили, но фильм выстрелил. Как и всегда в таких случаях, тут сложилось сразу несколько факторов.

Наряду с начинающими актёрами-детьми были задействованы звёзды первой величины Иннокентий Смоктуновский и Лев Дуров. Сыграли роль и спецэффекты: для своего времени это был настоящий прорыв, а съёмками сцен в невесомости восхищался сам Стивен Спилберг.

Оценочные суждения

Интересно, что для ленинградских фантастов был устроен отдельный показ, и они остались очень недовольны, считая фильм издевательством над основами жанра научной фантастики. Они не оценили юмора сценаристов, а вот публика кино полюбила сразу.

Высоко оценили ленту и профессионалы: журнал «Спутник кинозрителя» особо отметил игру актёров-детей.

Конкурсная судьба фильма также оказалось весьма успешной. Премия за лучший фильм для детей на Всесоюзном кинофестивале в Баку, специальный приз на Международном кинофестивале научно-фантастических фильмов в Триесте, премия «Платеро» на Международном кинофестивале для детей и юношества — вот далеко не полный список наград, полученных лентой Ричарда Викторова.

Знакомые места

Но мы любим «Москву – Кассиопею» не только за это, ведь на плёнке запечатлены родные каждому калужанину Каменный мост и Музей космонавтики. Хотя на самом деле большая часть материала снималась в павильоне Горьковской киностудии, а натурные съёмки проходили в Крыму. Есть в фильме и кадры-«обманки».

Так, при не слишком внимательном просмотре кажется, что действие первого эпизода происходит в нашем Музее космонавтики. Вроде бы всё на месте: макет дирижабля, огромный портрет Циолковского… Но если присмотреться, то становится ясно, что всё немного не так и персонажи находятся в декорации по мотивам интерьера музея. Хотя справедливости ради стоит сказать, что ГМИК всё же попал в фильм.

К примеру, в кадре, где весельчак Федя Лобанов хочет попасть на сбор с академиком, но путь ему преграждает билетёрша, виды уже вполне узнаваемые. Правда, вместо Яченского водохранилища, которого ещё нет, мы видим зелёную поляну.

Кроме того, в реальности билетёрша защищает не входную дверь, а ведущую на балкон. Но так ли это важно, когда в дело вступает волшебная сила кинематографа?

Попали в фильм и другие знаковые места Калуги. Здесь и вполне открыточный вид на Каменный мост со стороны Березуйского оврага, и площадь Старый Торг ещё без здания областной администрации.

Кинематографисты всегда любили наш город, но «Москва – Кассиопея», без сомнения, — один из самых ярких фильмов, снятых в Калуге.

Может показаться, что эта сцена снималась в Музее космонавтики, но это «обманка».

Но и настоящий музей попал в фильм.

Площадь Старый Торг, а в те годы — имени Ленина. В фильме вместо здания областной администрации ещё стоят двухэтажки…

… да и Яченского водохранилища тогда ещё не было, а из окон Музея космонавтики открывался вид на поле.

Редкий фильм, снимаемый в Калуге, обходится без Каменного моста.

Эта статья была опубликована в №43 газеты «Калужский перекрёсток» от 24.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Тэги: культура кино
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