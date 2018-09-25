Блистательная Ефременко, зажигательный Постнов, очаровательная Лапина и все-все-все!

Валерий Смородин и Игорь Постнов.

242-й сезон Калужский драматический открыл весёлой, не обременённой тяжестью философской мысли, опьянительной сказкой со счастливым концом.

«Хануму» грузина Авксентия Цагарели в литературной обработке Владимира Константинова и Бориса Рацера поставила москвичка Алла Решетникова. Сцену оформил главный художник театра Максим Железняков.

Водевиль – не водевиль

В основе сюжета - соревнование двух свах Авлабара (район Тифлиса XIX века) Ханумы (Надежда Ефременко) и Кабато (Ольга Петрова) в желании женить разорившегося разгульного князя Вано Пантиашвили (Игорь Постнов) на богатой невесте. Ханума пытается пристроить богатую, однако уже немолодую невесту (кто её играет – загадка, частично раскрываемая в конце), а Кабато нашла юную красотку, купеческую дочь без титулов Сону (Елизавета Лапина), влюблённую в племянника князя.



Широкую известность эта непритязательная история получила благодаря Георгию Товстоногову, поставившему «Хануму» как водевиль в ленинградском БДТ в далёком 1972-м. Театральные критики позже назвали тот спектакль одной из лучших работ великого режиссёра. Лично на меня телеверсия, снятая в 1978-м, никакого впечатления не произвела. Точнее, навеяла грусть-печаль-тоску, несмотря на предполагаемую весёлую, лёгкую форму водевиля.

Михаил Кузнецов.

Без «а ля грузин»

Алла Решетникова отказалась от подобной подачи, сделав в этой комедии положений упор на хореографию. Помогла ей Елена Юдина. Сценография порой просто зачаровывала. Чего только стоили завораживающие действа с белыми простынями, волшебно трансформирующимися то в лодку, то в море. Это придавало спектаклю лёгкость и воздушность. Мнимализм декораций: телега, которая служила и каретой и повозкой, и кроватью, и лавкой, бутафорские бахчевые, как снаряды в потасовке двух свах, и задник сцены, увешанный кавказскими коврами - этого вполне хватило для создания атмосферы Тбилиси. Нельзя не отметить точную музыкальную атмосферу спектакля (москвич Павел Амбарнов). Одним словом, постановщики попали в самое яблочко! Для полного счастья, возможно, не хватало грузинского акцента. Однако это желание режиссёра уйти от стереотипа, не опуститься до анекдотичной стилизации речи вполне оправданно. Получилась лёгкая стилизация, а не пошлое копирование реалий и культуры Грузии в духе «а ля грузин». Более того, вполне компенсировалось игрой всего актёрского ансамбля, проявившего многогранность лицедейского таланта. И лезгинку, и кинтаури актёры исполняют так зажигательно! А Сергей Путинцев просто сроднился с доли (грузинским барабаном). Больше всех (и не только мне, как выяснилось из опроса по горячим следам после просмотра) запомнилась Екатерина Клеймёнова в роли одной из многочисленных жительнец Авлабара, подтвердив классическое утверждение: «Нет маленьких ролей!».

Надежда Ефременко.

От многоголосья - мурашки

Что касается песен. «Они есть у меня!» - наверное, так сказала главный человек в театре по вокалу актриса Ольга Петрова, ярко исполняющая в спектакле роль вредной свахи Кабато - конкурентки Ханумы, и подготовила с актёрами несколько грузинских многоголосий, которые по ходу действа приводят публику в восторг!

Часть успеха спектаклю обеспечили постановщики, часть – незаурядные актёрские работы. Без Надежды Ефременко в роли хитрой и обаятельной Ханумы спектакль вряд ли бы состоялся. Блестяще, тонко, великолепно! Роль князя Вано Пантиашвили вновь позволила (после великолепных работ в спектаклях Александра Плетнёва) развернуться незаурядному комедийному таланту Игоря Постнова. Молодой влюблённый неврастеник - таков в роли племянника князя Котэ Кирилл Бессонов. Очень любопытно! Денис Юшечкин с чувством юмора, тонкой искусной мимикой подал своего слугу Тимоте. Безумно хорош грозный купец Микич Котрянц, отец невесты Соны, - яркий, харизматичный Валерий Смородин. Очень убедителен ироничный Михаил Кузнецов в роли приказчика Акопа. Впечатляет искренне переживающая за судьбу брата-князя Текла - Ирина Шуркина. Хороша обаятельная, неискушённая невеста Сона – Елизавета Лапина. Добродушная и одновременно строгая, настоящая грузинская бабушка Ануш получилась у Людмилы Парфировой.

Комедия – действительно, добрая, полная юмора и самоиронии - думается, придётся по душе как искушённым театралам, так и тем, кто давно не заглядывал в Калужскую драму.

P.S.:

Единственный вопрос, который остался без ответа: почему заглавным спектаклем этого сезона стала совсем вроде бы несовременная грузинская «Ханума»? XIX век, сваха? По всей видимости, это так и останется тайной. По крайней мере, для нас. Ну, и следовательно, для вас, дорогие читатели. Поскольку ответить на этот вопрос может только один человек - главный режиссёр театра. Однако Владимир Хрущёв, смертельно обидевшийся на критическую оценку спектакля, поставленного им ещё в прошлом сезоне, от контактов с журналистами нашего издания категорически отказался. Сначала мы огорчились. А потом подумали: ну и замечательно! Тайны, скандалы, интриги – эти категории являются составляющими успеха как хорошего театра, так и популярной газеты. Так держать!

Фото: Андрей ГОРЛАЧЁВ.

Уважаемые читатели! А какой спектакль вы смотрели последним в Калуге? Поделитесь впечатлениями в комментариях!