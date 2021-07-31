В калужском магазине у посетительницы украли кошелек с 25 тысячами

В Калуге у местной жительницы украли кошелек с деньгами. Внутри было 25 тысяч рублей, сообщили в УМВД по Калужской области в субботу, 31 июля.

- Как пояснила женщина, пропавшее имущество находилось в пакете, с которым она пришла в магазин, - отметили в полиции. - Находясь на кассе гражданка обнаружила отсутствие кошелька. После безуспешных поисков потерпевшая обратилась в полицию.

Полицейские смогли разобраться в произошедшем с помощью камер видеонаблюдения.

- Согласно видеозаписи, к потерпевшей, когда она заходила в магазин, подошел мужчина и, находясь сзади, незаметно вытащил кошелек, после чего скрылся с места преступления, - подчеркнули стражи порядка. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Похищенный кошелек был изъят, однако денежные средства он потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ведется следствие.