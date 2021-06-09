В Калужской области найденный на дороге скелет опознали с помощью анализа ДНК

В Калужской области полиции удалось опознать фрагменты скелета, обнаруженные ранее на проселочной дороге в Перемышльском районе. В среду, 9 июня, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

- Из костных останков был выделен генетический профиль неизвестного мужчины, - пояснили в полиции. - В результате проверки данного генетического профиля по учету федеральной базы данных геномной информации установлено совпадение с генетическим профилем лица, который с прошлого года числился без вести пропавшим.

Как отмечают в УМВД, результаты экспертизы помогли установить личность умершего и закрыть розыскное дело в отношении пропавшего без вести.