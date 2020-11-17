В Калуге 16-летний подросток ограбил двоих прохожих

В Калуге 16-летнего подростка подозревают в грабежах. Во вторник, 17 ноября, полиция области рассказала о двух таких случаях. Парню грозит до четырех лет лишения свободы.
В дежурную часть обратилась женщина, у которой на улице сумку вырвали из рук.
Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили предполагаемого виновника.
Позже выяснилось, что подросток причастен еще к одному такому же преступлению. Днем ранее на выходе из магазина сумки лишился мужчина.
Расследование сейчас продолжается.
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