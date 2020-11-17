В Калуге 16-летний подросток ограбил двоих прохожих

В Калуге 16-летнего подростка подозревают в грабежах. Во вторник, 17 ноября, полиция области рассказала о двух таких случаях. Парню грозит до четырех лет лишения свободы.

В дежурную часть обратилась женщина, у которой на улице сумку вырвали из рук.

Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили предполагаемого виновника.

Позже выяснилось, что подросток причастен еще к одному такому же преступлению. Днем ранее на выходе из магазина сумки лишился мужчина.

Расследование сейчас продолжается.

Тем временем

В 2020 году в Калуге резко вырос уровень детской преступности. Подробности.