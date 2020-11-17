В Калуге резко вырос уровень детской преступности

С начала 2020 года в Калуге закончено расследование 157 преступлений, совершенных детьми. За аналогичный период прошлого года таких было 102. Рост за год составил 53,9%, сообщили во вторник, 17 ноября, городская управа со ссылкой на полицию.

Количество особо тяжких преступлений выросло с 11 до 24, тяжких - с 6 до 12, небольшой тяжести - с 31 до 48, средней тяжести - с 54 до 73.

Чаще всего калужские подростки совершают кражи и участвуют в распространении наркотиков.

За административные правонарушения по линии инспекции по делам несовершеннолетних составлено 928 протоколов. В прошлом году был 621. Чаще всего встречаются нарушения, связанные с употреблением алкоголя в общественных местах.

Тем временем

В Калужской области вынесен окончательный приговор мужчине из Малоярославца, который убил 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Подробности.