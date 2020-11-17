В Калужской области вынесли окончательный приговор убийце 92-летнего ветерана

В Калужской области суд оставил без изменений приговор 36-летнему мужчине из Малоярославца, который в августе 2019 года убил 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Виновник проведет 19 лет в колонии.

Суд установил, что убийца пришел к ветерану домой, чтобы попросить в долг денег.

- Получив 400 рублей и посчитав эту сумму недостаточной, злоумышленник решил напасть на ветерана, завладеть денежными средствами и убить, - подчеркивают в прокуратуре Калужской области. - Преступник нанес не менее 22 ударов руками и деревянной тростью, от которых потерпевший скончался. После этого осужденный похитил из квартиры погибшего денежные средства, которые у него также похитили в электричке, на которой он следовал в Калугу.

В апелляционной жалобе на приговор мужчина утверждал, что смерти ветерана не желал, начал избивать его в связи с тем, что находился в состоянии наркотической ломки.