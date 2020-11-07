Мужчину избили в Боровске на детской площадке

В дежурную часть отдела МВД России по Боровскому району поступило сообщение от оператора 112 о том, что во дворе дома избили мужчину.

На месте происшествия сотрудники полиции опросили свидетелей и очевидцев. Как было установлено, местный житель с двумя несовершеннолетними детьми проходил мимо детской площадки, на которой находилась компания молодых людей, распивающих спиртное. Он сделал замечание. Ссора переросла в драку, в результате чего мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в центральную районную больницу.

Сотрудники полиции установили подозреваемого - местного жителя 2002 года рождения. В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к данному происшествию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно действующему законодательству санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.