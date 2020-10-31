Черный риелтор обманула 49 калужан на 20 миллионов рублей

Полиция Калужской области завершила расследование уголовного дела по фактам мошенничества, возбужденного в отношении жительницы нашего региона. Женщину обвиняют в крупном мошенничестве.

По версии следствия, свои преступления она совершала с июня 2015 года по май 2019 года.

У женщины были доверенности на земельные участки и частные дома, которые их владельцы ранее уже отозвали. Но потенциальным покупателям о недействительности документов она не рассказывала и брала деньги в качестве предоплаты.

- Однако взятые на себя обязательства не имела права исполнять, - отмечают в УМВД по Калужской области в субботу, 31 октября. - Так и не дождавшись сделок купли-продажи, потерпевшие обращались в полицию.

В ходе следствия стало известно, что пострадали 49 калужан. Общий ущерб составил 20 миллионов рублей.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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