Маршрут автобуса №25 изменится в Калуге с 2 ноября

В понедельник, 2 ноября, автобусы №25 «скв. Медицинских сестер – д. Шопино» в Калуге поедут по новому маршруту. Они будут заезжать в микрорайон «Веснушки», сообщает в пятницу городская управа.
- За последние годы инфраструктура района достаточно развилась, количество жителей возросло, - отмечают в администрации. - Поэтому назрела необходимость обеспечения транспортной доступности в данном микрорайоне. Учитывая многочисленные запросы со стороны местных жителей, управлением городского хозяйства совместно с депутатами Правобережья был проработан данный вопрос.
Останавливаться автобусы будут в районе дома №43 по улице Минской на обустроенном остановочном пункте.
Курсировать автобусы будут согласно следующему расписанию:
- Ранее, ближайшая к микрорайону остановка общественного транспорта находилась на расстоянии около одного километра на улице Фомушина, - отмечают в горуправе. - Учитывая приближающиеся холода, решить вопрос обеспечения жителей транспортом необходимо было в срочном порядке, что и было сделано.
Тем временем
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