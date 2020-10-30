Маршрут автобуса №25 изменится в Калуге с 2 ноября

В понедельник, 2 ноября, автобусы №25 «скв. Медицинских сестер – д. Шопино» в Калуге поедут по новому маршруту. Они будут заезжать в микрорайон «Веснушки», сообщает в пятницу городская управа.

- За последние годы инфраструктура района достаточно развилась, количество жителей возросло, - отмечают в администрации. - Поэтому назрела необходимость обеспечения транспортной доступности в данном микрорайоне. Учитывая многочисленные запросы со стороны местных жителей, управлением городского хозяйства совместно с депутатами Правобережья был проработан данный вопрос.

Останавливаться автобусы будут в районе дома №43 по улице Минской на обустроенном остановочном пункте.

Курсировать автобусы будут согласно следующему расписанию:

с 6:20 до 12:00 - интервал движения 10 мин.

с 12:00 до 16:00 - интервал движения 30-40 мин.

с 16:00 до 18:20 - интервал движения 10 мин.

с 18:20 до 20:55 - интервал движения 30-40 мин.

- Ранее, ближайшая к микрорайону остановка общественного транспорта находилась на расстоянии около одного километра на улице Фомушина, - отмечают в горуправе. - Учитывая приближающиеся холода, решить вопрос обеспечения жителей транспортом необходимо было в срочном порядке, что и было сделано.

Тем временем

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