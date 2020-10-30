Четыре троллейбусных маршрута отменят в Калуге 30 октября

Вечером в пятницу, 30 октября, в Калуге перестанут ходить троллейбусы маршрутов №1, №2, №3 и №18. Это связано с проведением ремонтных работ на улице Гагарина.

Троллейбусы не будут ходить с 22:00 30 октября до 6:00 31 октября, заявили в городской управе.

- Приносим свои извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении администрации.

Напомним, на прошлой неделе начался ремонт улицы Гагарина. На данный момент там сняли весь верхний слой асфальта. Днем рабочих на объекте нет. В управлении городского хозяйства ранее рассказывали, что почти все работы будут проходить по ночам без полного перекрытия движения.

Верхний слой асфальта на улице Гагарина сняли еще на прошлой неделе.

- Ремонт улицы Гагарина был включён в перечень объектов, являющихся приложением к контракту, - пояснила 30 октября директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН. - Работы были запланированы в текущем году, объём работ был определён исходя из остатков денежных средств в рамках контракта, а также с окончанием работ по центральным улицам города - улица Московская, улица Луначарского и т.д.

29 октября на перекрестке Гагарина и Королева провалился люк.

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