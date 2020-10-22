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На улице Гагарина в Калуге через сутки срезали уложенный асфальт

Дмитрий Ивьев , Фото и видео автора.
Опубликовано: 22.10.2020 16:58 2 575

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе на улице Гагарина в Калуге в районе остановок общественного транспорта «Калугатеплосеть» вела ремонтные работы. Из-за этого на проезжей части осталась траншея, которую засыпали щебенкой.

Изначально проблемное место обещали заасфальтировать примерно к концу месяца – когда осядет грунт. Однако асфальт появился уже в ночь на 21 октября.

Но уже следующей ночью на участке от сквера Мира до улицы Королева сняли весь верхний слой дорожного покрытия. Был срезан и тот небольшой кусок, который положили предыдущей ночью.

- Замена покрытия на автомобильной дороге по улице Гагарина производится в рамках содержания автомобильных дорог – это замена изношенных слоев дорожной одежды, - пояснили KP40 в управлении городского хозяйства Калуги, - работы будут произведены в текущем году. На текущий момент ведутся работы по фрезерованию улицы.

Свежий асфальт рядом с остановками общественного транспорта пролежал сутки.

Ремонт планируется на всей улице Гагарина.

Зачем «Калугатеплосеть» асфальтировала раскопанный участок, если через сутки всё срезали, остается загадкой. Главный инженер предприятия днем в четверг не был доступен для комментария по телефону.

Как отмечают в горуправе, Гагарина будет отремонтирована полностью. Также в текущем году планируется ремонт покрытия на сквере Мира.

Полностью движение перекрывать не будут, работа будет вестись поочередно на каждой из полос.

Завершить ремонт на Гагарина обещают к 1 декабря.

Завершить работы обещают к 1 декабря.

Полностью движение обещают не перекрывать. Полосы будут ремонтироваться поочередно.

Движение на этом участке 22 октября затруднено.

Схемы перекрытия, которые опубликовала городская управа.

Тем временем

На пяти улицах Калуги отключат электричество 23 октября. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото и видео автора.
Опубликовано: 22.10.2020 16:58 2 575
Тэги: авто дороги видео фоторепортаж
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