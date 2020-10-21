В Калуге заасфальтировали проблемный участок на улице Гагарина

Как мы уже рассказывали, на улице Гагарина в Калуге в районе перекрестка с улицей Королева проводились работы по замене тепловой сети. На месте раскопок осталась траншея, которую засыпали щебнем.

В управлении городского хозяйства городской управы на прошлой неделе нам пояснили, что как минимум две недели после раскопок должно пройти, чтобы грунт осел. После этого произойдет вторая подсыпка щебня и асфальтирование.

Но двух недель дорожники ждать не стали. Уже во вторник, 20 октября, на Гагарина появились люди в оранжевых жилетах, которые щебень из-под дорожного ограждения подсыпали прямо под колеса проезжающих машин. Щебень при этом, естественно, рассыпается по всей улице Гагарина.

Позже в этот день проблемый участок заафсальтировали.

Вечером 20 октября из-за дорожных работ выезд из города был затруднен.

При этом вечером на улице Гагарина образовалась огромная пробка. Ехавший в сторону Правого берега машины стояли до улицы Кирова.

Асфальт положили в ночь на 21 октября.

Ограждение на тротуарах пока осталось.

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