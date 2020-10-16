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За ночь на улице Гагарина появилось место, где все тормозят

Дмитрий Ивьев , Фото и видео автора.
Опубликовано: 16.10.2020 15:27 6 880

Как мы уже рассказывали, в ночь на пятницу, 16 октября, в Калуге был закрыт для проезда участок улицы Гагарина от сквера Мира до улицы Королева.

Это связано с работами по замене тепловой сети в районе домов № 3 и № 6, сообщали в городской управе.

К утру пятницы движение на одной из центральных улиц было восстановлено, однако на месте раскопок осталась траншея. Пока её засыпали щебнем.

Из-за возникшего препятствия водителям приходится притормаживать – как при движении в сторону сквера Мира, так и при езде к улице Королева.

Трубы ремонтировали в ночь на 16 октября.

Когда же восстановят асфальт? За комментариями мы обратились в управление городского хозяйства городской управы. Специалисты отмечают, что как минимум две недели после раскопок должно пройти, чтобы грунт осел. После этого произойдет вторая подсыпка щебня и асфальтирование. То есть как минимум до ноября водителям стоит быть внимательнее на данном участке.

Водителям приходится снижать скорость перед местом раскопок.

Ямы пока засыпали щебнем.

Как поясняют чиновники, грунт должен осесть. Для этого нужно около двух недель.

На остановочной площадке установлено ограждение.

Новое препятствие способствует увеличению заторов на улице Гагарина.

Тем временем

В Калуге прогнозируют первый снег. Некоторые водители уже установили зимнюю резину на автомобили. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото и видео автора.
Опубликовано: 16.10.2020 15:27 6 880
Тэги: авто дороги видео фоторепортаж
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