В Калуге перекроют улицу Гагарина

В ночь на пятницу, 16 октября, в Калуге будет закрыт для проезда участок улицы Гагарина от сквера Мира до улицы Королева. Это связано с работами по замене тепловой сети в районе домов № 3 и № 6, сообщает во вторник городская управа.

Проехать по Гагарина нельзя будет с 23:00 15 октября до 5:30 16 октября.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Схема перекрытия улицы Гагарина в Калуге, которую опубликовала городская управа.

Тем временем

В центре Калуги отключат воду 14 октября. Подробности.