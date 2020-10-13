В центре Калуги отключат воду 14 октября

В среду, 14 октября, в Калуге не будет воды в домах на четырех центральных улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, которые «Калугаоблводоканал» будет проводить на улице Кирова, 63.

Отключение холодной воды в Калуге 14 октября 2020 года с 9:00 до 17:00:

ул. Кирова, 59, 63;

ул. Суворова, 160, 160к1;

пер. Теренинский, 2а, 6;

пл. Победы, 1.

Социально значимые объекты под перекрытие не попадают, подчеркивают в администрации.

Тем временем

На пяти улицах Калуги отключат электричество 14 октября. Подробности.