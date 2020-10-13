В центре Калуги отключат воду 14 октября

В среду, 14 октября, в Калуге не будет воды в домах на четырех центральных улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, которые «Калугаоблводоканал» будет проводить на улице Кирова, 63.
Отключение холодной воды в Калуге 14 октября 2020 года с 9:00 до 17:00:
Социально значимые объекты под перекрытие не попадают, подчеркивают в администрации.
Тем временем
На пяти улицах Калуги отключат электричество 14 октября. Подробности.
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