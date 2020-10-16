В Калуге прогнозируют первый снег

В Калуге во второй половине октября ожидается резкое похолодание. Уважаемые водители, а вы уже поставили на свою машину зимнюю резину?

Да Нет, но собираюсь в ближайшее время Нет, ещё рано, тепло вернется У меня всесезонная резина У меня нет машины Голосование заканчивается 29/10/2020