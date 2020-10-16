В Калуге прогнозируют первый снег

В пятницу, 16 октября, в Калуге испортится погода. Днём синоптики прогнозируют температуру воздуха не выше +10 градусов. Вероятны дожди в течение всего дня.
На выходных похолодание продолжится.
Днем в субботу, 17 октября, в Калужской области ожидается около +5..+8 градусов. Местами дождь.
В воскресенье, 18 октября, дневная температура опустится до +3..+5. Высокая вероятность дождя и первого снега. Порывы ветра будут достигать 7 м/с.
В Калуге во второй половине октября ожидается резкое похолодание. Уважаемые водители, а вы уже поставили на свою машину зимнюю резину?
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