В Калуге люк провалился на оживленном перекрестке

В четверг, 29 октября, на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге образовался провал.

Люк канализационного колодца углубился на 30-40 сантиметров. Место никак не огорожено.

Напомним, на прошлой неделе начался ремонт улицы Гагарина. На данный момент там сняли весь верхний слой асфальта. Днем рабочих на объекте нет. В управлении городского хозяйства ранее рассказывали, что почти все работы будут проходить по ночам без полного перекрытия движения.

Водители рискуют застрять в яме при повороте с улицы Королева.

Еще один провал - напротив автовокзала. Но его уже огородили.

Улицу Гагарина обещают отремонтировать до 1 декабря.

На сквере Мира сняли часть асфальта.

На улице Циолковского работы пока не начались.

На этой неделе также начался ремонт сквера Мира и улицы Циолковского. Эти дороги должны доделать к середине ноября.

Тем временем

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