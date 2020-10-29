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В Калуге жильцы многоэтажки отказались менять трубы и остались без отопления

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 29.10.2020 10:51 5 1443
В Калуге жильцы многоэтажки отказались менять трубы и остались без отопления

Жители дома №234 на улице Московской в Калуге жалуются на проблемы с отоплением. В некоторых квартирах пятиэтажки батареи остаются практически холодными.

В четверг, 29 октября, ситуацию прокомментировал начальник управления ЖКХ Калуги Александр ХАВКИН.

- По состоянию на текущую дату котельная, подающая теплоноситель, работает с учетом температуры наружного воздуха, - подчеркнул Хавкин. - Теплоноситель подается согласно температурного графика. Услуга по отоплению предоставляется в полном объеме.

По его словам, в этом году по решению суда подрядчик менял внутреннюю систему теплоснабжения в этом доме. Но только половина жильцов дома №234 согласилась на замену труб и радиаторов.

- Из-за отказа жителей дома работы по замене внутренней системы теплоснабжения были выполнены не в полном объеме, - пояснил начальник управления ЖКХ. – В настоящее время по причине зарастания и отложений в не замененных трубах проходимость значительно снижена и составляет, оценочно, около 20%. Наблюдается неравномерное распределение теплоносителя во внутренней системе теплоснабжения дома. Из-за чего наблюдается перепад температур в радиаторах.

Состояние старых труб в этом доме.

Управление ЖКХ считает, что для нормализации ситуации необходимо полностью заменить все стояки дома. Но провести эти работы можно будет теперь только после окончания отопительного сезона – весной или летом 2021 года.

Коммунальщики в ближайшее время будут проводить разъяснительные работы с жильцами.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 29.10.2020 10:51 5 1443
Тэги: жкх недвижимость оотопление александр хавкин
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